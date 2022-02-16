الموارد المائية في ذي قار تنجز مشروع محطة ناظم صدر شط آل ابراهيم

2022/02/16 | 00:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انجزت الملاكات الفنية والهندسية التابعة لمديرية الموارد المائية في ذي قار، اليوم الثلاثاء، مشروع إنشاء محطة ناظم صدر شط آل إبراهيم الخاص بمعالجة مشكلة شحة المياه في قضاء سيد دخيل.وقال مدير الموارد المائية المهندس غزوان عبد الامير في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: إن “الملاكات الفنية والهندسية في المديرية أنجزت مشروع محطة […]

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