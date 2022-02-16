بايدن: الاجتياح الروسي لأوكرانيا لا يزال خيارا قائما

2022/02/16 | 00:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الاجتياح الروسي لأوكرانيا لا يزال خيارا قائماوقال بايدن في كلمة له حول التصعيد بين روسيا وأوكرانيا: أن الولايات المتحدة لا تستهدف روسيا ولا تسعى لزعزعة الاستقرار هناك، وأن الشعب الروسي صديق للشعب الأمريكي.يتبع..

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