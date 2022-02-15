2022/02/16 | 00:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت النيابة العامة المصرية على ما تم تداوله مؤخرا من مقاطع فيديو تظهر مساجين محتجزين داخل قسم شرطة السلام في القاهرة قالوا إنهم "تعرضوا للخطف والتعذيب وتلفيق قضايا سياسية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. تعليق رسمي على مقاطع "التعذيب والخطف" في مركز للشرطة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. تعليق رسمي على مقاطع "التعذيب والخطف" في مركز للشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).