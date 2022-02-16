2022/02/16 | 00:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3aXOc0EDzxQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد انتشار خبر تعرضه لحادث سير .. نجل المرجع الديني الشيخ بشير النجفي ينشر فيديو يوضح الموقف) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بعد انتشار خبر تعرضه لحادث سير .. نجل المرجع الديني الشيخ بشير النجفي ينشر فيديو يوضح الموقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).