2022/02/16 | 00:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بتعرض منزل "رجل دين" لإطلاق نار شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، "هناك حادث إطلاق نار ضمن منطقة الشعب على الفور تم الانتقال إلى محل الحادث تبين إطلاق نار على دار رجل دين".

وأضاف المصدر أن "رجل الدين طلب الشكوى ضد شخص يسكن مدينة الصدر لقيامه بطعن اخيه وأيضاً اطلاق نار على واجهة الدار وذلك لوجود خلافات مادية بينهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرض منزل 'رجل دين' لإطلاق نار شمالي بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرض منزل 'رجل دين' لإطلاق نار شمالي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).