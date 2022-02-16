2022/02/16 | 00:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المادة الخامسة..أصل الخلاف بين روسيا والغرب في أوكرانيا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المادة الخامسة.. أصل الخلاف بين روسيا والغرب في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المادة الخامسة.. أصل الخلاف بين روسيا والغرب في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).