مانشستر سيتي يكتسح لشبونة ويضع قدماً في ربع نهائي دوري الابطال

2022/02/16 | 01:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكتسح فريق مانشستر سيتي مضيفه سبورتينج لشبونة بتغلبه عليه بخمسة أهداف دون رد.والتقى الفريقان على ملعب جوزيه الفالاديه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.وتناوب على تسجيل خماسية سيتي كل من رياض محرز في الدقيقة 7 وبرناردو سيلفا هدفين في الدقيقتين 17 و44 وفيل فودين في الدقيقة 32 ورحيم ستيرلينج في […]

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