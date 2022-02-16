لضمان حقوق الزوجة العاملة.. شيخ الأزهر يدعو لإحياء العمل بفتوى

2022/02/16 | 01:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تصريح تلقى الكثير من الإشادة دعا إمام الأزهر أحمد الطيب إلى إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" من التراث الإسلامي، لـ"حفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدا في تنمية ثروة زوجها".

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