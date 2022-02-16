مبابي يقود سان جيرمان للفوز على ريال مدريد في دوري الأبطال

2022/02/16 | 01:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعحقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا قاتلا بنتيجة (1-0) ضد ريال مدريد، مساء الثلاثاء، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب "بارك دي برانس" بالعاصمة الفرنسية.وسجل هدف المباراة الوحيد كيليان مبابي في الدقيقة (90+4).ووضع البي أس جي قدمًا في الدور ربع النهائي، قبل مواجهة الإياب التي ستقام يوم 9 مارس المقبل، في العاصمة الإسبانية مدريد، على ملعب "سانتياجو برنابيو".

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