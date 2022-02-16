شهدت افتتاح ملعب الزوراء.. نتائج الجولة 21 وترتيب فرق دوري الكرة الممتاز

2022/02/16 | 01:16 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

أنهت أندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم في 15 شباط/فبراير 2022 الجولة الحادية والعشرين من منافسات الدوري.

وانتهت نتائج ثلاث مباريات بالتعادل بينهما تعادلات سلبيان مقابل سبع مباريات انتهت بفوز أحد الفريقين.

وحسم التعادل نتيجة مباريات نفط الوسط ونفط ميسان، أمانة بغداد وأربيل، والشرطة والكهرباء.

فيما فاز زاخو على الكرخ، والقاسم على الصناعة، والنفط على نوروز، والطلبة على النجف، ونفط البصرة على الميناء، والزوراء على الديوانية، والقوة الجوية على سامراء.

وشهدت الجولة 21 افتتاح ملعب نادي الزوراء بعد تعثر طويل في العاصمة بغداد.

وتضمنت فقرات حفل الافتتاح استذكار نجوم الزوراء السابقين والراحلين، عبر عرض تقرير موسع عبر شاشتي الملعب، وجرى رفع صور نجم الزوراء والمنتخب العراقي الراحل أحمد راضي.

ومع انتهاء الجولة، حافظ نادي الشرطة على صدارة الدوري برصيد 57 نقطة حصدها من 21 مباراة، فيما صعد الزوراء إلى وصافة الدوري برصيد 42 نقطة وبذات عدد المباريات، تاركًا خلفه الطلبة الذي حصد 40 نقطة، متفوقًا على نفط الوسط صاحب 39 نقطة.

وبقي سامراء متذيلًا ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط فقط، حيث لم يرَ طعم الفوز منذ انطلاق الدوري، كما يقبع الميناء في المركز ما قبل الأخير برصيد 14 نقطة، خلف الديوانية صاحب 16 نقطة.

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