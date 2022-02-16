اتحاد الكرة يصدر قرارات انضباطية

2022/02/16 | 01:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي بكرة القدم، عن قرارات انضباطية تخص لاعباً وجمهور نادي الناصرية.وذكر الاتحاد في بيان تلقته “ايرث نيوز” أن “لجنةُ الاستئناف، عقدت اجتماعها في مقرّ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، واطلعت على التظلمِ المُقدم من نادي الناصرية الرياضي على قرار لجنةِ الاستئناف المرقم (17) في (2/2/ 2022)، وبعد الاطلاعِ على محتوى القرص […]

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