بعد حادث أبوظبي.. سائق فورمولا: تلقيت تهديدات بالقتل

2022/02/16 | 02:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الكندي نيكولاس لطيفي المدافع عن فريق وليامس في بطولة العالم للفورمولا واحد، أنه احتمى بحراس شخصيين في لندن عقب تعرضه لتهديدات بالقتل على خلفية أحداث جائزة أبوظبي الكبرى، العام الماضي، المثيرة للجدل.

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