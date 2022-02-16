مشرعون أميركيون يتضامنون مع أوكرانيا.. ويتوعدون روسيا بدفع

2022/02/16 | 02:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر زعيما الأغلبية الأقلية في مجلس الشيوخ الأميركي، وقيادات ديمقراطية وجمهورية أخرى بالمجلس بيان تضامن ودعم لأوكرانيا، وصف الأحداث الحالية بأنها "ساعة مظلمة"، فيما توعد روسيا بدفع "ثمن باهظ" في حال زاد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من "تصعيد هجوم المستمر على أوكرانيا".

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