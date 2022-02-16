تبون يرصد إعانات بطالة للشباب الجزائري

2022/02/16 | 03:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الثلاثاء، تخصيص إعانات للشباب العاطلين عن العمل، وتعليق بعض الضرائب المفروضة على المواد الاستهلاكية الأساسية.

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