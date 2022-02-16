أنشيلوتي: الرد على باريس سيكون في مدريد

2022/02/16 | 03:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أنه متفائل رغم الخسارة (1-0) من باريس سان جيرمان، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء، بالعاصمة الفرنسية.ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن أنشيلوتي قوله "قدمنا أداءً جيدًا في الدفاع، لكننا لم نهاجم بقوة، وفقدنا العديد من التمريرات وعانينا لفك الضغط".وأضاف "لم يحصل بنزيما على العديد من الكرات في الهجوم، ولم نلعب كما أردنا".وتابع "بنزيما لم يعاني من أي مشكلة بدنية، واستبدلته قبل النهاية بقليل، والمشكلة أن الكرات لم تصله، وكان من الصعب علينا اللعب بشكل جيد، وواجهنا الكثير من المشاكل حين ضغطوا علينا".وأردف "أنا متفائل رغم أنه يتعين علينا تقديم أداء أفضل في مباراة الإياب، ولا داعي للقلق بشأن الهدف خارج الأرض، وبالتأكيد باريس يمتلك ميزة جيدة، لكني آمل ألا تكون كافية".وعن حديثه مع الحكم بنهاية المباراة، علق "أخبرته أنه منحنا بطاقتين غير واضحتين".وزاد "مبابي لا يمكن إيقافه وحاولنا السيطرة عليه، وميليتاو قام بعمل جيد جدًا، لكن مبابي يمكن أن يخترع شيئا كما فعل في الدقيقة الأخيرة".واستكمل "لقد حاولنا بدء اللعب من الخلف، لكن لم تنجح الأمور بالنسبة لنا في الحصول على الكرة كما كنا نريد".وعن سبب تفاؤله بمباراة الإياب، صرح "سنلعب بـ11 لاعبا و50 ألف مشجع، هذا هو السبب".وعن غياب كاسيميرو وميندي عن الإياب "لدينا فريق كبير ويمكننا التغيير، وعلينا أن نكون أكثر قوة".وأتم: "لقد عانينا من جميع الجوانب، والخصم ضغط على الظهيرين ولاعبي الوسط، ويجب أن نستمر في التحسن".

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