قتلى ومفقودون في مأساة بحرية قبالة السواحل الكندية

2022/02/16 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي عشرة بحارة على الأقل حتفهم وفقد 11 آخرون بعد غرق سفينة صيد إسبانية قبالة سواحل كندا في المحيط الأطلسي حيث تتواصل الثلاثاء عمليات البحث للعثور على ناجين.

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