مقامات بغداديَّة في خان المدلل الثقافي

2022/02/16 | 06:57 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: كاظم لازم

امتزجت الأغاني البغدادية للزمن الجميل مع مقامات اللامي والأوج لتصدح في فضاء ملتقى خان المدلل الثقافي صباح الجمعة الماضي عبر أصوات امتلأت بالشجن والطرب مثل خضير المالكي وسعدي العطار، إضافة إلى رائد المقام العراقي خالد

السامرائي.

وزرعت الأغاني السعادة واستذكار الزمن الجميل وسط حضور غصت به قاعة

الملتقى.

الفنان حسين الجبوري مدير الملتقى قال لـ «الصباح»: أصبح هذا الغناء طقساً أسبوعياً تعودت عليه الكثير من الأسر البغدادية، وكذلك يحضر الحفل الأسبوعي العديد من المغتربين ليستمعوا لهذه الألوان الطربية التي تعيد من يستمع إليها إلى عبق وتأثير الغناء العراقي في عصره

الذهبي.

المطرب حسين الخياط والذي أدى عدداً من الأغاني الريفية قال «استرجعت تراث مطربي العراق داخل حسن وحضيري أبو عزيز بعد أن غابت هذه الأغاني عن الذاكرة في سنواتها

الأخيرة».

الموظفة الحكومية إيناس إبراهيم والتي حضرت الحفل مع أسرتها قالت: «كان يوماً طربياً بامتياز بعد أن استمعنا إلى المقامات العراقية عبر مؤديها الذين أجادوا إيصالها بالشكل الرائع إلى كل من استمع

إليها».

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