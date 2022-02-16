2022/02/16 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت متأخر الثلاثاء عن "قلقه من الاتهامات الجديدة والمريبة" التي وجهت إلى المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، داعيا السلطات الروسية إلى إطلاق سراحه.

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