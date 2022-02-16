السعودية.. تنفذ حكم القتل

2022/02/16 | 07:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ حكم القتل "قصاصا" بحق مواطن أردني في منطقة جازان.

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