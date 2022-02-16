"الفساد" بالسعودية تباشر 16 قضية منها كشف تحويل 36 مليون دولار للخارج

2022/02/16 | 07:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، الثلاثاء، عن مباشرتها لـ16 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية، وفيما يلي نستعرض لكم هذه القضايا وفقا لما ذكرته وكالة لأنباء السعودية الرسمية:

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