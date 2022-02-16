2022/02/16 | 07:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر موقع ساخر على الإنترنت مادة، غير واقعية، تشير إلى أن نائب الرئيس الأميركي السابق، مايك بنس، مطلوب قانونيا من قبل مكتب المدعي العام للبحرية الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ما حقيقة ملاحقة نائب الرئيس الأميركي السابق قضائيا؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ما حقيقة ملاحقة نائب الرئيس الأميركي السابق قضائيا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).