شيءٌ من اللغة العربية ح 29 (إعراب الفعل المضارع). - مديح الصادق

2022/02/16 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديح_الصادق الفعل المضارع: هو الفعل الذي يدل على الحال أو الاستقبال، ويبدأ بواحد من حروف كلمة (أنيت): (أَشعرُ، نَشعرُ، يَشعرُ، تَشعرُ).تسميته: سُمِّي (المضارع)؛ لمضارعته اسم الفاعل بكونه مُعرباً؛ ولا يُبنى إلا إذا اتصلت به (نون النسوة)، نحو: (يكتبْنَ)، أو نون التوكيد، نحو: (لَأَكتبَنَّ).كذلك يشابه اسم الفاعل في عدد الحروف إجمالا: يكتبُ كاتبٌ.يُشابه الفعل المضارع اسم الفاعل في دلالته على الحال والا ......





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