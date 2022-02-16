شخصية عنصرية في الكنيست! - توفيق أبو شومر

2022/02/16 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر اخترتُ هذه الشخصية العنصرية، لأنه عضو كنيست وزعيم حزب سياسي كبير في الحكومة الحالية، وهو أيضا صغير السن ولد في إحدى مغتصبات الجولان، عائلته ترجع في أصولها إلى أوكرانيا، وهو اليوم من الحزب المهيمن، يمينا، وهو من أحفاد أحد أبرز مؤسسي إسرائيل، الحزب الصهيوني الديني!لم تقتصر عنصرية هذه الشخصية على الفلسطينيين، بل طالتْ اليهود أنفسهم عندما قام بزيارة أوروبا في شهر فبراير الحالي 2022م!اخترتُ هذه ......





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