فولكر بيرتس: الأَبْلَه والأحمق - محمود محمد ياسين

2022/02/16 | 07:45 - المصدر: الحوار المتمدن

#الحوار_المتمدن

#محمود_محمد_ياسين "To believe everything is to be an imbecile.



To deny everything is to be a fool” -- Charles Nodier " "ان تصدق كل شيء تكون أبلها وان تنكر كل شيء تكون أحمقا" - تشارلز نودييراختير فولكر بيرتس في يناير 2021 كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيساً ل “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان"، المعروفة اختصاراً بـ “يونيتامس"-UNITAMS.



وبيرتس ينتمي، كعضو، ل "الم ......





