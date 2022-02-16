2022/02/16 | 08:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مكتب رئيس بلدية مدينة نيويورك الأمريكية، عن تسريح أكثر من 1400 موظف في المدينة، رفضوا تطعيمهم ضد فيروس كورونا المستجد.ونقل موقع ” usnews” الأمريكي القرار الصادر عن البلدية، حيث يمثل طرد العمال الذي يبلغ عددهم 1430 عاملا، أقل من 1% من القوة العاملة في المدينة البالغ عددها 370 ألف شخص.وتم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تسريح آلاف الموظفين الرافضين للتطعيم ضد كورونا في نيويورك first appeared on ايرث نيوز.

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