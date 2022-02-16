"هيومن رايتس" تنتقد قرار الهند بشأن منع ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية

2022/02/16 | 08:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الاحتجاجات الأخيرة في ولاية كارناتاكا الهندية بشأن ارتداء الحجاب في المؤسسات التعليمية عن الانقسامات الطائفية في الهند التي تغذيها بشكل متزايد الحملات السياسية الخلافية التي أدت بدورها إلى إغلاق مؤقت للمدارس في الولاية، بحسب ما أورده تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش".

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