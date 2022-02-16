2022/02/16 | 08:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على ثلاثة اشخاص بتهمة حيازة المخدرات في سيطرة عفك.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “منتسبي سيطرة عفك تمكنوا من خلال التفتيش الدقيق من القاء القبض على ثلاثة أشخاص من سكنة محافظتي الناصرية وميسان بعد أن وجد بحوزتهم كريستال وحبوب مخدرة”.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 اشخاص بتهمة حيازة المخدرات في الديوانية first appeared on ايرث نيوز.

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