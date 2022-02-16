شيخ دلير: ازمة الرواتب كردستان لاترتبط بالخلاف بين الاتحاد والديمقراطي

2022/02/16 | 08:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكدت عضو الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، ان ازمة رواتب الموظفين في إقليم كردستان لاترتبط بطبيعة الخلاف مابين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، لافتة الى ان دفع الرواتب يعتمد على ماتدفعه الحكومة الاتحادية للإقليم ضمن الموازنة.وقالت شيخ دلير لـ /المعلومة/، ان “مشكلة الرواتب في السليمانية لاترتبط بالخلاف القائم بين الاتحاد الوطني الكردستاني […]

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