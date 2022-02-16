روسيا تطور سفينة صاروخية تابعة لسلاح بحريتها

2022/02/16 | 08:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في البلاد يقتربون من انتهاء عملية تحديث سفينة صاروخية تابعة للجيش.وجاء في مقال نشره موقع Sudostroenie الروسي “أكمل الخبراء التابعون لحوض بناء السفن 33 الروسي بنجاح عملية إرساء السفينة الصاروخية سوفييتسك، بعد أن خضعت هذه السفينة لعمليات إصلاح وتحديث، علمية الإرساء استغرقت […]

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