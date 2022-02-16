توجيه من التربية لملاكاتها حول لقاح كورونا

2022/02/16 | 08:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعوجَّهت وزارة التربية المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بالالتزام في توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة المتضمنة إلزام الملاكات التعليمية والتدريسية والتربوية على أخذ لقاحات كورونا وعدم التهاون في تنفيذ توجيهات وزارة الصحة بهذا الشأن .وأكدت الوزارة في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الأربعاء ،"على ضرورة توجيه التلاميذ والطلبة بالالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية ، مشيرةً إلى أن الحصول على التطعيم اللازم يشكل وسيلة أكثر أماناً للمساعدة في بناء الحماية المجتمعية ضد "كورونا"، معربةً عن شكرها وامتنانها للملاكات الصحية والجيش الأبيض في تقديم الخدمة المثلى للمواطنين .

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