2022/02/16 | 08:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لا يرتبط الصداع المتكرر في الصباح بالضرورة بظروف النوم، قد تصاب بالصداع النصفي والذي يمكن أن يحدث في أي وقت من اليوم، بما في ذلك الصباح.عادة ما يكون الصداع النصفي وراثيًا، لذلك قد يكون من الصعب منعه.ومع ذلك، هناك أدوية يمكنها علاج أعراضه> إذا كنت تعاني من صداع متكرر في الصباح، فتحدث […]

ظهرت المقالة دراسة تكشف علاج الصداع الصباحي اليومي أولاً على الايام نيوز.

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