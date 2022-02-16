توجيه عاجل من التربية لملاكاتها حول لقاح كورونا

2022/02/16 | 09:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت وزارة التربية الملاكات التعليمية والتدريسية والتربوية بالالتزام بأخذ لقاحات كورونا وعدم التهاون في تنفيذ توجيهات وزارة الصحة في مواجهة تفشي فيروس كورونا .وذكرت الوزارة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه انها “وجهت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بالالتزام في توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة المتضمنة إلزام الملاكات […]

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