وفاة نائب سابق في البرلمان العراقي - عاجل

2022/02/16 | 09:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، بوفاة النائب السابق عادل النوري.وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "النائب السابق عن الاتحاد الاسلامي، قد توفي اليوم بسبب مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا".

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