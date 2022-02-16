التربية توجه هيئاتها التدريسية والتعليمية بأخذ لقاح كورونا

2022/02/16 | 09:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجهت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، هيئاتها التعليمية والتدريسية بأخذ لقاح كورونا وتصفهُ بالعامل الأساسي لمواجهة الوباء وتجنب مخاطره.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنها “وجهت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بالالتزام في توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة المتضمنة إلزام الملاكات التعليمية والتدريسية والتربوية على اخذ […]

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