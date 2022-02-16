التربية توجه هيئاتها التدريسية والتعليمة بضرورة أخذ لقاح كورونا

2022/02/16 | 09:16 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجهة وزارة التربية، اليوم الاربعاء، هيئاتها التعليمية والتدريسية بأخذ لقاح كورونا وتصفهُ بالعامل الأساسي لمواجهة الوباء وتجنب مخاطره”.وقالت الوزارة في بيان، إنها “وجهت المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات بالالتزام في توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء واللجنة العليا للصحة والسلامة المتضمنة إلزام الملاكات التعليمية والتدريسية والتربوية على اخذ لقاحات كوفيد – 19 وعدم […]

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