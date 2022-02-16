خبير اقتصادي يوضح كيفية التعامل مع الإقليم بعد قرار المحكمة الاتحادية

2022/02/16 | 09:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، كيفية التعامل مع الملف النفطي في إقليم كردستان، لافتا الى ان الشركات العاملة هناك ستواصل عملها ولكن جميع العقود ستخضع لموافقة المركز من عدمها.وقال قصي لـ /المعلومة/، ان “تكليف ديوان الرقابة المالية لحصر الأموال التي تكون خارج نطاق الشفافية في عملية الانفاق من الممكن ان يخلق […]

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