حكومة الكاظمي مرفوضة.. سياسيون ينتقدون أدائها ويقفون ضد تجديد ولايتها

2022/02/16 | 09:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… رفضت اطراف سياسية تجديد الولاية لحكومة الكاظمي، منتقدة في الوقت ذاته أداء الحكومة على مختلف المستويات وخصوصا الاقتصادي بعد جملة قرارات اتخذتها خلال فترة وجودها في السلطة.وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عارف عبد الجليل لـ /المعلومة/، ان “الاطار التنسيقي يقف ضد تجديد الولاية للرئاسات وخصوصا مايتعلق بحكومة الكاظمي، لافتا الى ان […]

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