نائب ألماني: المزاعم حول “غزو روسيا لأوكرانيا” كانت مزيفة

2022/02/16 | 09:34 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد ماكسيميليان كراه، النائب الألماني عن حزب “البديل من أجل ألمانيا”، إن المزاعم عن “الغزو الروسي لأوكرانيا” اتضح أنها مزيفة، وإن الخطر الحقيقي يكمن في احتمال هجوم كييف على دونباس.وأضاف النائب لوكالة “نوفوستي”: “روسيا تعيد الآن قواتها إلى الثكنات كما أُعلن ..من الواضح أن المزاعم العديدة بأن روسيا على وشك الهجوم، حتى […]

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