بلدية نيويورك تسرح أكثر من 1400 موظف لهذا السبب

2022/02/16 | 09:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/أعلنت بلدية نيويورك الأمريكية، اليوم الأربعاء، تسريح أكثر من 1400 موظف في المدينة.ونقل موقع ” usnews” الأمريكي القرار الصادر عن البلدية، حيث يمثل طرد العمال الذين يبلغ عددهم 1430 عاملا، أقل من 1% من القوة العاملة في المدينة البالغ عددها 370 ألف شخص.وتم إرسال اخطارات من قبل السلطات في أواخر يناير/كانون الثاني […]

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