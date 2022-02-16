بخيوط من ذهب ومئات الماسات.. ألق نظرة على أسرع وأغلى سيارة إسعاف في العالم

2022/02/16 | 09:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في إكسبو 2020 دبي مركبة تُعد الوحيدة من نوعها عالمياً.وتجمع سيارة الإسعاف، التي تُدعى "المستجيب الخارق"، بين الابتكار التكنولوجي والفخامة في الوقت ذاته.وتبلغ كلفة المركبة الإماراتية الصنع من طراز "لايكن هايبر سبورت" 13 مليون درهم، وتبلغ سرعتها القصوى 400 كيلومتر في الساعة، ما يجعلها أغلى وأسرع سيارة إسعاف في العالم.

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