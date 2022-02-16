السعودية.. تداول فيديو كلمة

2022/02/16 | 09:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لردة فعل الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة خلال كلمة ألقاها "الشاب مهند" الذي برز أسمه في الوقت ذاته على تويتر.

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