السعودية.. إدارة مطار الملك عبد العزيز ترد على شكوى

2022/02/16 | 09:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت إدارة مطار الملك عبد العزيز في السعودية، على شكوى تتعلق بـ"ظاهرة غير حضارية"، قدمها مواطن سعودي ناشط في المجال التطوعي.

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