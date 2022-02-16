بغداد اليوم تنشر أسعار صرف الدولار في محافظات الوسط والجنوب - عاجل

سجلت أسعار الدولار، اليوم الاربعاء، ارتفاعاً نسبياً حسب محال الصيرفة المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات.
وقال مراسل (بغداد اليوم) إن أسعار الدولار الدولار شهدت ارتفاعاً وفق ما تم استطلاعه من محال الصيرفات المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات، حيث كانت الأسعار كالتالي:
بغداد
البيع 148.500 دينار
الشراء 147.500 دينار
الشمال
البيع 148.500 دينار
الشراء 147.500 دينار
الجنوب
البيع 148.500 دينار
الشراء 147.500 دينار
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