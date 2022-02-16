نيويورك تايمز: اميركا أبعدت محطة وكالة الاستخبارات المركزية من كييف

2022/02/16 | 09:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن أحد المصادر، أن السلطات الأمريكية نقلت محطة تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية من العاصمة كييف مؤقتا.وكتبت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مسؤول أمريكي لم تكشف عن اسمه، أن الولايات المتحدة نقلت محطتها التابعة لوكالة الاستخبارات المركزية مؤقتا من كييف يوم امس الثلاثاء، وذلك بعد يوم من إعلان وزارة الخارجية […]

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