كيف تحافظ على مستوى دهون البطن بعد تخفيضها؟

2022/02/16 | 09:44 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يتطلب فقدان الوزن الكثير من العمل الجاد والانضباط، وإذا نجحت في رحلة إنقاص وزنك، فمن الطبيعي أن ترغب في الحفاظ على تقدمك.إذا كنت قد فقدت دهون بطنك الزائدة بنجاح، فإن الحفاظ على نمط حياة صحي يتضمن نظامًا غذائيًا متوازنًا وممارسة الرياضة الكافية هو حقًا كل ما يتطلبه الأمر للبقاء بصحة جيدة ووزن مثالي.[…]

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