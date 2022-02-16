إتلاف كمية كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية شمال البصرة

2022/02/16 | 09:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/البصرة … أعلنت دائرة صحة البصرة، الأربعاء، إتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية في قضاء الدير شمالي المحافظة.و ذكر مدير شعبة الرقابة عبد الحي سامي لـ/المعلومة/، ان “شعبة الرقابة الصحية في قطاع الدير للرعاية الصحية الاولية نفذت حملة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة ( الأمن الوطنى ، الشرطة ، البلدية ) في أسواق قضاء […]

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