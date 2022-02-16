رونالدو يقود مانشستر يونايتد للفوز على برايتون

2022/02/16 | 09:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… سجل كريستيانو رونالدو هدفًا بتسديدة رائعة ليهدي مانشستر يونايتد الفوز 2-0 على ضيفه برايتون اند هوف ألبيون والتقدم إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وهز رونالدو الشباك عند الدقيقة 51، وأضاف برونو فرنانديز الهدف الثاني من هجمة مرتدة عند الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.وأنهى برايتون المباراة بعشرة لاعبين […]

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