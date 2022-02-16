مبابي يدافع عن ريال مدريد ويتحدث عن تجديد عقده مع سان جيرمان

2022/02/16 | 09:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دافع مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي عن ريال مدريد وذلك بعد فوز الفريق الباريسي على الملكي أمس الثلاثاء 1-0، في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.وكان مبابي، نجم المباراة بتسجيله الهدف الوحيد في اللقاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بعدما راوغ لاعبين اثنين من ريال […]

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