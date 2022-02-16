التربية تلزم الهيئات التدريسية والتعليمية بآخذ لقاحات ضد كورونا

2022/02/16 | 10:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلزام الملاكات التعليمية والتدريسية والتربوية على اخذ لقاحات كوفيد - 19.

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