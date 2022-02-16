بالصور: هكذا اكتشفت كردستان اكثر من 60 الف متجاوز على الكهرباء عبر العدادات الذكية

2022/02/16 | 10:02 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

نشرت وزارة الكهرباء الكوردستانية صورا في كيفية العثور على التجاوزات على خطوط الطاقة الوطنية من خلال العداد الذكي الذي اعتمده مؤخراً لتنظيم تجهيز الكهرباء.

وبحسب بيان لوزارة الكهرباء فإنها لغاية الآن تمكنت من إزالة 60680 تجاوزاً على شبكة الكهرباء على مستوى إقليم كوردستان.

وبحسب المخطط الذي نشرته وزارة الكهرباء فإن الخطوط الحمراء تشير الى المناطق التي حصلت فيها التجاوزات في مركز مدينة أربيل وتقوم بها فرق إزالة التجاوزات لوزارة الكهرباء بالتوجه مباشرة الى المكان الذي حصل فيه التجاوز.

ونشرت وزارة الكهرباء في بيانها عدد التجاوزات التي تم تحديدها من خلال العداد الذكي على مستوى الإقليم وهي كالاتي:

أربيل 15885 تجاوزاً

السليمانية 20676 تجاوزاً

دهوك 17553 تجاوزاً

حلبجة 1849 تجاوزاً

كرميان 4718 تجاوزاً

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